Corse-du-Sud : assouplissement du confinement dès samedi

Les magasins vont rouvrir dès samedi. À Ajaccio, ils devraient même avoir le droit de rester ouvert dès dimanche puisque le maire a fait une demande en ce sens. Le préfet de Corse appelle toutefois les citoyens à la responsabilité._« Il faut éviter que tout le monde se rende dans les magasins en même temps »indique-t-il, « et ce afin de respecter le nouveau protocole sanitaire. »_

Allègement du dispositif et réouverture de la chasse

Pascal Lelarge et Laurent Marcangeli le 25.11.2020 à Ajaccio © Radio France - Thibault Quilichini

En Corse-du-Sud, les assouplissements du confinement seront effectifs dès ce weekend indique Pascal Lelarge : « On va revenir au coup d’avant, le port du masque obligatoire uniquement sur Ajaccio, Porticcio et on est en train de regarder sur Sartène et Porto-Vecchio précisément. On va donc alléger le dispositif qui pour l’instant prévoit le port du masque obligatoire dans l’ensemble des espaces publics du département, ceci à compter de samedi matin. De même j’avais beaucoup contrarié les chasseurs, je suis en train de rapporter mon arrêté chasse pour leur permettre de reprendre leurs pratiques habituelles. »

Eviter la surcharge

Les magasins vont donc rouvrir ce week-end mais attention dit le préfet, pas question de s'y rendre tous en même temps prévient-il : « Il faut éviter la surcharge, soyons citoyens et toutes les courses qu’on peut faire faisons-les chaque fois que c’est possible en dehors des heures de pointe. Dans une certaine mesure compte tenu des jauges nouvelles, l’espace public dans les rues commerçantes va devenir un « espace commercial » et il va falloir s’assurer qu’il y a une bonne gestion et un bon respect des gestes barrières dans ces espaces. Je veux éviter d’être obligé de durcir la règlementation localement. »

Mobilisation des agents municipaux

Pour éviter cette surcharge des magasins et trop de monde en même temps dans les rues, les mairies sont invitées à prendre des initiatives. Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, était présent ce mercredi aux côtés du préfet. Ses employés municipaux seront mobilisés : « On va mettre à disposition un certain nombre d’agents de la ville d’Ajaccio pour qu’ils fassent le tour et travaillent en bonne intelligence avec les commerçants pour qu’ils puissent s’adapter à cette nouvelle situation, il y a encore des règles en cours, et faire en sorte que tout puisse bien se passer dans l’espace public dont nous sommes en charge. Il y a des gens qui vont attendre leur tour devant les magasins et il faudra que ce soit bien géré pour éviter les difficultés sanitaires. Nous avons fait une demande pour que les commerces puissent déroger au droit du travail et ouvrir tous les dimanches qui nous séparent de Noël. »