Corse : Faut-il y voir un acte de civisme ou de la délation ?

Alors que le préfet de Corse a annoncé un renforcement des mesures de confinement (un seul adulte par famille est désormais autorisé à faire ses courses et pour une heure maximum), le mot d'ordre est tolérance zéro pour les déplacements non nécessaires vers les villages ou lieux de promenade.

Les contrôles vont être multipliés en ce week-end de Pâques, des contrôles déjà important depuis le début du confinement et qui souvent s'effectuent grâce au concours de la population.

Ce n'est pas propre à la Corse, mais chez nous comme ailleurs, les appels au 17, à la police, sont nombreux. Ils visent à dénoncer ceux qui ne respectent pas, ou plus précisément ne respecteraient pas les mesures de confinement. En Haute-Corse ainsi sur les quelques 2000 contrôles quotidiens, beaucoup ont pour origine des signalements provenant d'anonymes qui poussent parfois le civisme à poster des photos sur les réseaux sociaux. « Dès qu’on nous signale quelque chose, par exemple des personnes dans un parc, la police se déplace immédiatement et vérifie » indique François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Et de poursuivre : « on essaie de répondre à tout. On a le droit de se promener, de se dégourdir les jambes, de faire un footing pendant une heure dans un périmètre d’un kilomètre autour de chez soi. Mais personne ne connaît tous ses voisins à un kilomètre à la ronde, c’est évident. Mais on se déplace quand même et on fait des vérifications » conclut le préfet de Haute-Corse.

Ces contrôles débouchent au plan régional sur un taux de verbalisation d'à peine 5 %. Quoiqu'il en soit, délation ou acte de civisme, ces appels traduisent, c'est sûr, une angoisse face à un ennemi invisible, et ô combien dangereux.