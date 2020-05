Corse : l’accès aux plages est désormais possible

Les maires en avaient majoritairement fait la demande ces derniers jours. La population dans son ensemble attendait de pied ferme cette décision. C’est donc officiel. Les plages insulaires seront accessibles dès ce long week-end de l’Ascension. A compter de jeudi 21 mai, tout un chacun pourra retrouver le sable et le bord de mer. Franck Robine, le préfet de Corse a donné son feu vert. Toutes les plages ou presque seront accessibles hormis sur les communes de Coti Chiavari, Appietto et Alata, en Corse du Sud, où les maires concernés ont préféré s’accorder encore un peu de temps avant de se ranger derrière ce choix.

Les plages accessibles, cela ne signifie pas pour autant que tout sera permis. Il y aura des règles bien précises qu’il faudra respecter. « Les plages seront accessibles du lever de soleil au coucher du soleil. On sait très bien que les activités sur les plages la nuit sont souvent celles qui créent le plus de rassemblements. Et ça, ce n’est vraiment pas possible pour le moment compte tenu de la situation sanitaire. Par ailleurs, les maires se sont tous entendus pour ne pas autoriser les pique-niques, les barbecues, la consommation d’alcool. Ces activités là risquent de créer un peu trop de proximité » indique le préfet de Corse.

À Ajaccio, Laurent Marcangeli avait envisagé de garder encore un peu les plages fermées. Mais le maire de la cité impériale s’est ravisé. Pourquoi ? « Pour plusieurs raisons » explique-t-il. « La première en raison du comportement des ajacciens depuis le début du déconfinement. Ils ont observé de façon très stricte les règles. Ils sont prudents. Par ailleurs, beaucoup de communes voisines avaient fait le choix de rouvrir l’accès aux plages. Je n’ai aucun intérêt en tant que maire de la cité impériale de voir mes concitoyens se rendre sur ces communes pour prendre le soleil. »

À Bastia (Ficaghjola) ou Bonifacio certaines plages resteront fermées car jugées trop petites pour y appliquer la distanciation.

Renseignez-vous donc auprès de votre mairie avant d’aller à la plage.