Corse : l’Etat s’attaque à la divagation animale

La divagation animale : un problème ancien et toujours pas réglé

Corse, France

Dans le jargon journalistique on appelle ça un marronnier. Revoilà la problématique de la divagation animale sur le devant de la scène. Le fléau traverse le temps sans que la moindre solution pérenne ne soit appliquée. Mais les choses n’ont que trop duré. Et dans la continuité d’un rapport réalisé par les services du ministère de l’agriculture, la préfecture de Corse emboîte le pas. Un dispositif sera mis en œuvre. Parmi les mesures avancées, il est fait état d’abattage ciblé dans les communes concernées par la divagation animale.

Le dispositif souhaité par la préfecture de Corse sera testé dans différentes communes. Grossa et Pietrosella se sont portées volontaires pour mener l’expérience.

La préfecture de Corse préconise la mise en oeuvre de certaines mesures pour régler le problème de la divagation animale Copier

Sur la commune de Pietrosella, la question de la divagation animale n'est pas nouvelle. Pourtant, le danger est présent. En 2017, une femme avait été chargée par une vache. Deux ans après, le problème reste entier.