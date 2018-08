Corse, France

C’est une histoire sans fin ! Telle une série américaine, le feuilleton du traitement des déchets ménagers en Corse entame une nouvelle saison. Elle était annoncée pour le mois de juillet. Elle arrive donc avec quelques semaines de retard. Mais elle est bien là. Elle fait suite à une décision prise par les treize élus de la communauté de communes du Fium’Orbu – Castellu. Selon eux, le centre d’enfouissement technique de Prunelli a atteint aujourd'hui sa capacité maximale annuelle et ils ne veulent plus la dépasser.

Grande table ronde

Ces mêmes élus ont malgré accepté l’invitation à une réunion de concertation et d'explication à Ghisonaccia, réunion à l'initiative de la Collectivité de Corse.

Pour la énième fois arguments et contre-arguments ... bras de fer et raison vont s'affronter au cours de cette journée qui s'annonce importante pour la suite du dossier, polémique, sur la question des déchets. Si à Viggianellu on semble avoir trouvé une entente, sur le moyen terme, dans l'attente de la mise en œuvre du plan déchets de la Collectivité de Corse, c'est un peu plus ardu du côté du Fiumorbu !

A l'unanimité, les élus de la Communauté de Communes ont décidé de dire stop aujourd'hui : Prunelli va atteindre sa capacité maximale annuelle de 43.000 milles tonnes. Ils n'en veulent pas plus et ne veulent donc plus recevoir les déchets des autres microrégions, hormis la leur. Fini le dépassement qui dure depuis 2015 et qui génère 63 000 tonnes par an. Pour eux cette situation ne peut plus durer.

L’exécutif Territorial devrait cependant essayer de les convaincre du contraire, pour l'intérêt général, en leur assurant qu'un plan, solide, sera présenté en septembre à l'assemblée de Corse. Un plan dont les grandes lignes seront donc débattues à Ghisonaccia en présence de toutes les parties concernées, exécutif, offices, Etat, Syvadec et élus locaux.