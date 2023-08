Corse, la chasse aux sangliers est ouverte

C’est un moment attendu avec une certaine impatience par de nombreux chasseurs, pour certains passionnés.

Comme toujours, le 15 août est, pour eux, synonyme d’ouverture de la chasse aux sangliers. 16000 chasseurs insulaires vont se retrouver, dès ce premier jour de la saison, au travers de nombreuses battues organisées en Corse. Des chasseurs qui s’efforcent d’assouvir leur passion dans les meilleures conditions en respectant les règles de sécurité et en s’efforçant de préserver l’environnement par le simple geste de ramasser les étuis de cartouches.

La chasse, un moment de partage, de convivialité pour beaucoup, un rapprochement entre les jeunes et les anciens souligne Eric Vitali, président de l’association de chasse de Pietracorbara.

Une saison de chasse que les fédérations préparent minutieusement. La communication est importante. Elle est notamment destinée aux jeunes chasseurs, invités à prendre conseils et à se former auprès de pratiquants plus expérimentés. La formation au permis de chasse est axée sur la sécurité. Une partie pratique est consacrée elle à la manipulation du fusil.