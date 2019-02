Corse : la CIMADE dénonce des expulsions abusives de migrants

Corse, France

Quatorze personnes ont été interpellées en Corse depuis le début de l'année. Ces migrants, d'origine italienne ou espagnole, sont expulsés vers le centre de rétention de Toulouse, via Paris. Ces personnes y effectuent de longs séjours avant de regagner par leurs propres moyens leur pays. Une situation vivement condamnée par la CIMADE. L'association d'aide aux réfugiés et demandeurs d'asile est donc partie en croisade contre la politique mise en œuvre par le gouvernement. Invité de RCFM, David Reuilly, responsable de la partie rétention à la CIMADE, revient en détail sur cette problématique.

Une prison qui ne dit pas son nom ...

David Reuilly : « La majorité de ces personnes a des papiers. Ces personnes ont le droit de vivre en Italie. Nous avons actuellement en centre de rétention à Toulouse un monsieur qui vit en Italie depuis des années. Il a été interpellé en Corse, où il gardait un restaurant en l'absence de son propriétaire, pour être expulsé en Italie en passant par Toulouse. Il est enfermé en centre de rétention à Toulouse depuis trois semaines. C'est une prison qui ne dit pas son nom, tout ça pour le renvoyer en Italie, ce qui est complètement abusif ... Au lieu de les renvoyer simplement en Italie, qui est quand même relativement proche de la Corse, _les préfectures corses_, sous l'impulsion d'une politique plus générale du ministère de l'intérieur, vont les enfermer jusqu'au centre de rétention administratif de Toulouse mais aussi d'autres centres de rétention en France comme à Sète par exemple. Ces personnes-là vont subir une privation de liberté très longue alors que ce sont des personnes sont prêtes à rentrer en Italie. On n'a pas besoin de les enfermer. C'est illégal. L’administration n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un si cette personne est d'accord pour rentrer volontairement en Italie. »

« Par principe, j'ai écrit à @France3MidiPy et à la Présidente de France Télévision @DelphineErnotte pour protester contre cette présentation erronée qui stigmatise injustement la #Corse et pour leur demander de rétablir la vérité ». https://t.co/PpKm5Kigt3 — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) February 14, 2019

David Reuilly : « Dans cette pratique, ce que nous critiquons, c'est une politique nationale d'enfermement et d'expulsion extrêmement répressive avec le gouvernement actuel, et l'application par des préfets, en l'occurrence, qui nous semble aller beaucoup trop loin s'agissant des préfets de Corse ... _C'est bien l'administration et la politique du gouvernement que nous critiquons et non pas la Corse_, ses habitants, et leur relation aux personnes étrangères. »