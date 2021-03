Corse : la détresse des discothèques après une année de fermeture

Les discothèques et boîtes de nuit en Corse tirent à nouveau la sonnette d'alarme. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Corse a saisi la représentation politique insulaire et le gouvernement sur la prise en compte de leur situation particulière.

« Droit vers le cataclysme ». C’est là, en résumé, la situation de nombreuses discothèques.

Leurs activités sont, en effet, les seules à ne pas été autorisées à rouvrir depuis le 14 mars 2020. Alors, forcément, un an sans le moindre chiffre d'affaire, ça commence à faire long. Les gérants de ces entreprises sont particulièrement inquiets. « Nous n’avons aucune lisibilité d’ouverture » indique Alain Locatelli, patron d’une discothèque à Biguglia et représentant de la branche « nuit et bars d'animation musicale » au sein de l'UMIH. « Et nous avons un problème par ailleurs avec des aides qui ne suivent pas » précise-t-il encore.

Une situation difficile. Au niveau national, 300 discothèques ont déjà mis la clé sous ma porte. « En Corse, vingt établissements tentent de tenir le coup » rajoute Alain Locatelli. Mais le scepticisme domine. « Je ne sais pas combien vont réussir à garder la tête hors de l’eau " conclut, inquiet, Alain Locatelli.