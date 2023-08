Corse : la Fondation du patrimoine au chevet des trésors historiques de l'île

En tout, 80 appels aux dons sont en cours en Corse sur le site internet de la Fondation du patrimoine : du Palazzu de Belgodere, à la poudrière de Bonifacio, en passant par l'amphithéâtre d'Aleria ou encore le couvent Saint-François d'Assise de Morosaglia. Trois nouveaux projets s'y greffent : l'église Saint-Augustin de Montemaggiore, les œuvres artistiques de l'église Santa Maria Assunta Gloriosa de Lozzi et l’église Saint-Erasme de Bonifacio.

Le programme patrimoine roman

Autre annonce de la fondation du patrimoine : la création du programme patrimoine roman pour lequel deux lauréats ont été distingués, dont l'église San Parteo de Lucciana. "C'est une double reconnaissance", souligne Thierry Rovere, chargé de mission de la délégation corse de la fondation du patrimoine, insistant sur "la richesse du site" et le fait qu'il fasse partie "des deux seuls retenus au niveau national".

Le programme, doté pour l'année 2023 d'une enveloppe de 109.000 euros, attribue à l'église San Parteo de Lucciana une aide de 69.000 euros, précise-t-il.

Les collectes

Autre corde à l'arc de la fondation du patrimoine pour venir en aide des communes qui doivent restaurer leurs biens : les collectes. "Nous sommes une boite à outil (...) nous venons en complément pour soulager les communes qui ont besoin de restaurer, de valoriser leur patrimoine", explique Thierry Rovere.

La restauration de l' église Saint-Augustin de Montemaggiore est le projet qui nécessite le plus large appel aux dons, avec un montant des travaux estimé à 827.099 euros. La fondation du patrimoine et la mairie de Montegrosso espèrent recueillir 150.000 euros pour compléter les aides de la Collectivité de Corse et de l'Etat.

Une aide bienvenue pour Jean-Marc Borri, le maire de Montegrosso, qui rappelle que l'édifice doit être "restauré dans son ensemble" et "que la part communale ne fait qu'augmenter, entre le moment où les subventions sont accordées et la mise en œuvre des travaux, ces derniers augmentent de manière substantielle".

À Lozzi, ce sont les œuvres artistiques de l'église Santa Maria Assunta Gloriosa qui sont "menacées de disparition si rien n'est fait", souligne la Fondation du patrimoine au lancement de la collecte dont l'objectif est de recueillir 10.000 euros. Le dossier a été transmis à la Fondation sous l'impulsion de la mairie, et de l'association paroissiale Maria Assunta Gloriosa di Lozzi.

"Nous avons commencé par l'extérieur : le toit, les façades, l'étanchéité du bâtiment", décrit l'un de ses membres, Pierre-Marie Lucciani. Mais les restaurations du tabernacle, daté de 1685, et de quatre tableaux du XIXe siècle nécessitent de plus grands moyens, avec l'espoir d'une restitution des œuvres après restauration en juillet 2024.

Enfin, l'appel à collecte pour l'église Saint-Erasme de Bonifacio fixe également un objectif de 150.000 euros. L'édifice du quartier de la marine nécessite de nombreux travaux : "Le clos et le couvert, le clocher, les charpentes, la descente des eaux-pluviales, les abords dont le parvis et le réseau d'électricité doivent faire l'objet d'une restauration intégrale".