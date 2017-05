Corse : la guerre contre la concurrence des locations sauvages est déclarée

La lutte s'intensifie contre les locations saisonnières entre particuliers, notamment par le biais des plateformes numériques, style Airbnb. Un nouveau décret a été pris. Il est entré en vigueur le 1er mai, mais ne concerne pas pour l'heure la Corse. Au grand dam des professionnels du tourisme.

Avec cette nouvelle arme juridique, le gouvernement cherche à réguler la concurrence des sites en ligne de location de meublés, concurrence jugée déloyale par les professionnels du tourisme. Ce décret ne concerne que les villes de plus de 200.000 habitants et celles de la petite couronne parisienne. La Corse n'est donc pas pour l'instant prise en compte. Or le phénomène de ces locations entre particuliers ne cesse de prendre de l'importance dans l'île. "C'est une véritable catastrophe pour le secteur touristique, estime Bernard Cabot, le président de la fédération corse de l'hôtellerie de plein air. Une catastrophe pour les campings, mais surtout pour les hôtels traditionnels".

Les professionnels du tourisme insulaires souhaitent par conséquent que le décret récent du gouvernement soit étendu à la Corse, la Corse qui ne serait plus considérée comme une addition de communes mais comme une seule et unique destination. Ils comptent sur le soutien du la collectivité territoriale pour obtenir satisfaction.

"Même s'il ne concerne pas la Corse ce nouveau décret va dans le bon sens, il marque une prise de conscience", considère Bernard Guidicelli, le président de l'UMIH, l'union des métiers et des industries hôtelières.

Certaines villes touchées fortement par ce phénomène, comme Ajaccio, n'ont pas attendu ce décret pour prendre les devants. L'an dernier une collaboration s'est engagée avec Airbnb, la plateforme numérique la plus courue par les loueurs de meublés. Et puis, à côté de ces accords, une loi existe aussi - elle date de 2015. Elle permet aux municipalités, c'est le cas à Porto Vecchio, de mettre en demeure les particuliers qui ne déclarent pas leur activité locative de le faire.