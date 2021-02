Corse : la solidarité au secours d’un brasseur de Ghisoni

L’issue est belle, et même inespérée au regard du contexte sanitaire et économique actuel. Une belle histoire et une issue heureuse rendues possibles par la solidarité des Corses. Nombreux ont répondu favorablement à l’appel lancé sur les réseaux sociaux par Pierre Papi.

Les remerciements du brasseur sur sa page Facebook - .

Cet enfant de Ghisoni avait fondé, trois ans plus tôt, la brasserie “Monte Kyrie”. Mais la crise sanitaire de Covid est passée par-là, entrainant, on le sait, la fermeture de nombreux commerces, dont les cafés et restaurants, principaux clients de ce jeune brasseur. Depuis le mois d’octobre 2020, production et ventes sont à l’arrêt. Et il redoutait, lui aussi, de mettre la clé sous la porte.

La bière "Monte Kirie" a encore de beaux jours devant elle © Radio France - Maxime Becmeur

Mais son appel a été entendu et la solidarité et autre générosité des insulaires ont changé le cours de l'histoire. “C’est très touchant de voir la réaction des gens. On ne s’attendait vraiment pas à ça. J’ai passé des journées devant mon ordinateur pour prendre les commandes. C’était un truc de fou. C’était incroyable” indique Pierre Papi, gagné par l’émotion. La solidarité qui a joué en sa faveur et la vente de son stock vont lui ouvrir de nouvelles perspectives.

La vente en circuit court sera une carte à jouer selon Pierre Papi qui scrute également le marché européen.