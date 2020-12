Corse : la solidarité sanitaire s’organise dans l’ancien hôpital de Toga à Bastia

L’accès aux soins ! A l’époque où nous vivons, on ne peut parler d’égalité en la matière. Pour des raisons diverses et variées, de nombreuses personnes, qui ne bénéficient pas de couverture sociale, renoncent aux soins les plus élémentaires. Un constat qui n’épargne pas la Corse où l’Ordre de Malte mobilise ses moyens pour venir en aide aux plus démunis. L’organisation médicale caritative, peut-être la plus ancienne au monde, s’est installée à Bastia dans les anciens locaux de l’hôpital de Toga. Du lundi au vendredi, une cinquantaine de bénévoles et une quinzaine de professionnels de santé assurent, gratuitement, la prise en charge des plus démunis.

A raison d'une dizaine de patients par jour l'association compte près de 1500 dossiers médicaux.

Marie Claude Filippi, la présidente de la délégation Corse de l'Ordre de Malte Copier