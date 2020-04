Corse : le coronavirus aura eu raison des processions du vendredi Saint

U Catenacciu, a Granitula, ce vendredi Saint ne sera en rien comparable aux précédents. Il restera à jamais gravé dans les mémoires. Car même aux heures les plus difficiles de la Corse, ce rendez-vous majeur était maintenu.

La semaine sainte fortement impactée par le Coronavirus. Après l’annulation des messes du dimanche des rameaux, ce sont les traditionnels « chemins de croix » du vendredi Saint qui n’auront pas lieu. Une annulation qui fait suite à l’épidémie de coronavirus et comprise par les membres de la communauté catholique. « L’annulation du Catenacciu, de mémoire de sartenais, c’est du jamais vu » indique François Dominique de Peretti, prieur de la confrérie " Del santissimo sacramento" qui d’ordinaire co – organise le Catenacciu de Sartène. « La procession a même eu lieu en 1943 lorsque les italiens occupaient la Corse. Ils avaient instauré un couvre-feu. Mais le Catenacciu a quand même eu lieu, dans le courant de l’après-midi. »

La confrérie comme l’église appelle les croyants à prier chez eux et à mettre des bougies à leurs fenêtres à l’occasion de ce vendredi saint. « La coutume s’était quelque peu perdue, et bien cette fois-ci, il faudra garnir toutes les fenêtres de Sartène avec les bougies rouges. Nous avons imaginé que Sartène serait plus illuminée que d’habitude » conclut François Dominique de Peretti.