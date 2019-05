Corse : le drame de Furiani, drame national

Corse, France

Si des matches de Ligue 1 ont bien eu lieu ce dimanche, provoquant la déception des victimes de la catastrophe de Furiani, et plus généralement de tous les Corses, le message du collectif des victimes pour sacraliser le 5 mai convainc de plus en plus, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. Au-delà du soutien de nombreux joueurs, entraîneurs, clubs et supporters de la France entière, un sondage réalisé pour nos confrères de RTL révèle que 54% des Français se disent favorables à faire du 5 mai une journée sans match de football professionnel.

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, portait ce dimanche un t-shirt en hommage aux victimes de Furiani -

Du côté du pouvoir, si la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a affirmé ne pas connaître "le sujet de Furiani", et a renvoyé la balle dans le camp de la Ligue, Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre femmes et hommes, semble favorable à une sanctuarisation de 5 mai. En tout cas sur les réseaux sociaux :

Comme chaque année mes pensées vont à la mémoire des victimes, à leurs proches et à tous les supporters #Furiani#Corse#PasDeMatchLe5Maipic.twitter.com/OGTaThQ9EV — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2019

La réponse du collectif ne s'est pas faite attendre. Didier Grassi, son porte-parole, a immédiatement interpellé la ministre.