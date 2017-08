Corse : le naturisme se dévoile un peu... beaucoup

La Corse n'échappe pas au phénomène, même s'il est moindre que dans d'autres régions : elle compte parmi les cinq premières destinations naturistes de France. Six établissements dans l'île sont complètement dédiés au nudisme. Plus qu'une forme de tourisme, un mode de vie.

Le naturisme ne connaît pas la crise, du moins en France. Avec près de 500 espaces autorisés, elle est la première destination naturiste au monde. Plus de 150 campings et centres de vacances et près de 120 plages réparties sur tout le littoral atlantique et méditerranéen sont réservés aux adeptes du nudisme.

"Vivre nu, c'est très sensuel, le vent qui caresse la peau, les vagues..."

Anne, naturiste

En Corse, six résidences de vacances sont réservées au naturisme, avec une fréquentation en constante augmentation. C'est le cas par exemple à Riva Bella, sur la commune de Linguizzetta, en plaine orientale. Cet établissement qui peut accueillir plus de 600 vacanciers affiche cet été des taux de remplissage au-delà de 80 %, soit plus 10 % par rapport à l'année dernière. Vivre nu, c'est un concept qui séduit de plus en plus de touristes. Rencontre au village naturiste de Riva Bella avec Anne et Yves...

Anne et Yves, deux naturistes rencontrés à Riva Bella Copier

"La clientèle vient des quatre coins d'Europe", Marie-Claire Gaddoni, directrice de Riva Bella

Marie-Claire Gaddoni, directrice de Riva Bella Copier

"C'est la liberté, on se sent comme à moto...'

Des nudistes originaires des quatre coins d'Europe, y compris de Corse. Dominique, une nudiste venue de Bastia