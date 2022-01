Corse : le rural attire de plus en plus de jeunes

Vivre au village, c'est le lot de quatre jeunes sur dix selon la dernière publication de l'Insee. L'institut de la statistique estime que 30 955 jeunes insulaires âgés de 3 à 24 ans résident dans le rural, ce qui place la Corse au 6ème rang national. Quatre sur dix vivent dans des villages et un sur cinq dans des communes plus reculées. Mais pour des questions de transports, la plupart sont proches des trois pôles urbains de plus de 10 000 habitants, Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio. Les explications d'Antonin Bretel, statisticien à l'Insee/Corse : "Les communes en périphérie des pôles urbains, donc des bassins d'emploi, sont plus dynamiques que les communes rurales plus éloignées de ces pôles" (...) "On est en Corse sur un territoire où la part de jeunes ruraux est importante, sans être particulièrement élevée. C'est notamment lié à la concentration de la population dans les bassins urbains de Bastia et Ajaccio qui comptent à eux seuls la moitié de la population insulaire".

