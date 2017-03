Corse : le SOS des maires face aux nouvelles règles d'urbanisme

A la veille de la venue en Corse de Jean-Michel Baylet, les maires de l’île s’inquiètent. Au 27 mars 2017, 35 communes sans PLU ne pourront plus traiter d'urbanisme. Cela se compliquera plus encore avec l'arrivée du PADDUC en novembre 2018.

La convention signée entre le gouvernement et la collectivité territoriale de Corse, lors de la venue dans l’ile de la Ministre du Logement et de l’Habitat durable, Emmanuelle Cosse, le 14 mars, n’a rien clarifié selon la présidente de l’association des maires de Corse du Sud. Cette convention, signée entre la représentante du gouvernement et le président du conseil exécutif, a pour but d’assister les maires dans l’établissement de leur document d’urbanisme. Pour Joselyne Fazi, « c’est toujours la même histoire, on rejette les plans et les cartes des communes. Si la commune n’a pas de plan, c’est le règlement national d’urbanisme qui va s’appliquer ». Les maires sont donc bien décidés à se faire entendre.

Nombre de maires des deux départements de l’ile souhaitent un assouplissement des règles. Joseph Pompa, le maire de Figari, réclame « une adaptation progressive ». Il considère que « l’urbanisme est le problème du maire, et la population se retourne contre ce dernier si cela ne va pas ». Christian Leca, le maire de Vero, s’inquiète lui aussi : « on ne pourra bientôt plus rien construire sur la commune ».

35 communes concernées au 27 mars

Les choses sont effectivement complexes pour les communes admet volontiers le Préfet de Corse. « 35 communes dépendront au 27 mars du règlement national d’urbanisme » souligne Bernard Schmetz.

Pas de réel impact sur les permis de construire

35 communes sans PLU au 27 mars, est-ce à dire que celles-ci ne pourront plus délivrer de permis de construire ? « Non les délais pour obtenir un permis seront finalement les mêmes pour tout le monde" explique encore le Préfet de Corse.

Un casse-tête en cache un autre.

La complexité devient réellement pesante pour les communes. Il y a donc celles qui n’ont pas de PLU au 27 mars, et il y a toutes les autres qui doivent mettre à jour leurs documents d’urbanisme avant le 24 novembre 2018. « Les Plans Locaux d'Urbanisme devront tous être établis avant novembre 2018, et c’est là, la deuxième complexité. Les PLU devront être compatibles avec le PADDUC » explique le Préfet de Corse.

Un accompagnement pour les maires

« Il n’est pas question d’abandonner les maires face à ces difficultés » affirme le Préfet de Corse, qui rappelle qu’une convention a été signée le 14 mars dernier entre le gouvernement et le conseil exécutif pour accompagner les communes. En somme un véritable parcours du combattant pour les maires des 360 communes de l’île.

