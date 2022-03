Corse : les agriculteurs bloquent les deux dépôts pétroliers de l'île

"A cette allure, c'est une mort programmée et rapide".

Ce propos est celui de Florent Rengade. Avec de nombreux professionnels, ils bloquent ce matin les dépôts pétroliers de Lucciana et d'Ajaccio. Les jeunes agriculteurs sont donc en première ligne. Ils exigent concrètement un plan de résilience propre à la Corse. Florent Rengade l'atteste : " Nous sommes en grande difficulté. Nous avions des marges jusque-là très juste. Désormais, avec la hausse des prix, on ne peut plus tenir. Nos prix n'ont pas évoluer. Nous avons des productions qui diminuent, des exploitations qui produisent à perte. Les charges, elles, augmentent."

Les agriculteurs se sont positionnés très tôt ce matin pour empêcher toute sortie de camion © Radio France - Patrick Rossi

Les revendications des agriculteurs insulaires sont semblables à celles de leurs homologues continentaux. Mais il faut ici rajouter la notion d'insularité et ses conséquences. "Ici tout est plus cher. L'essence en premier lieu malgré une TVA de près de 7% inférieure à celle appliquée sur le continent. Et que dire des céréales, engrais ... ? Le prix du transport maritime vient gonfler la facture globale. Aujourd'hui, on ne s'en sort plus" conclut Florent Rengade.

Les agriculteurs insulaires déterminés n'entendent pas relâcher la pression.