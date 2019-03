Corse : les chiffres de la sécurité routière s’affolent

Corse, France

Rien ne va plus sur les routes insulaires. Les accidents s’enchainent et ils sont souvent très graves, voire même dramatiques. La « tendance » est mauvaise et, après un bilan 2018 peu reluisant (29 tués), un sursaut s’impose. Doit-il passer par plus de répression, un changement profond des comportements ? Un peu des deux peut-être.

La prévention routière multiplie les actions sur le terrain à destination des jeunes. La justice, elle, enchaine les audiences où se succèdent souvent à la barre des automobilistes devant répondre conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants.