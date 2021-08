Corse : les dangers de la surfréquentation touristique

En Corse, à la mi-août, malgré la crise Covid et après un été 2020 en demi-teinte, les touristes sont de retour. En masse. Sur le littoral, mais aussi en montagne. Près de 100 000 personnes sont déjà passées par les refuges du GR20. Du côté de Bavella par exemple, les conséquences se font ressentir sur le mouflon. Pierre Benedetti de l'Office français de la biodiversité s'inquiète de l'évolution du comportement de cette espèce : "Quand le dérangement devient important sur des zones favorables à l'espèce, et bien l'espèce en souffre. Autrefois le mouflon s'était réfugié dans les montagnes, c'est ce qui fait qu'il a survécu pendant neuf millénaires en Corse. Maintenant, même la montagne n'est plus un havre de paix. Cela peut signifier, si on n'intervient pas, le déclin de plusieurs espèces".

Les lacs, les rivières et autres points d'eau souffrent aussi de la présence humaine, trop importante parfois. Le chercheur en écologie Antoine Orsini voit des espèces endémiques, comme la truite, disparaître peu à peu. Il estime qu'on ne peut pas continuer ainsi, il faut réguler la présence humaine. Idem à Scandula. Gestionnaire du site, le parc naturel régional affirme avoir cette année renforcé la surveillance des bateaux aux heures de pointe.