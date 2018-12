Corse : les producteurs de clémentines en difficulté

Corse, France

Sur le continent les enseignes de la grande distribution ont décidé de stopper la commercialisation de la clémentine corse. "La grand distribution préfère annuler ses commandes que de jeter les produits ensuite", précise François Xavier Ceccoli , le président du groupement de producteurs Corsica comptoir, l'un des trois groupement de producteurs insulaires.

Il y a quelques jours déjà, ces producteurs avaient décidé d'attendre une embellie dans le conflit des gilets jaunes pour continuer de récolter leurs fruits. Mais l'embellie se fait attendre et les méventes sont à ce jour estimées à 25%. Une situation qui a conduit un producteur à déverser ses clémentines sur le sol. "Sans doute une geste de dépit et de colère", tempère François Xavier Ceccoli, "il est vrai qu'il faut trouver d'autres solutions, des solutions plus pérennes que de jeter des fruits sur le bord des routes".

Ce conflit des gilets jaunes qui induit un sentiment paradoxal chez les exploitants : "qui, aujourd'hui, pourrait contredire les gilets jaunes, surtout ici, en milieu rural, sur le coût des carburants, les pensions de retraite en baisse, etc... mais d'un autre côté, vous avez des producteurs de clémentines qui jouent leur récolte et peut-être la survie de leur entreprise", conclut François Xavier Ceccoli.