Corse : les profs en première ligne de la journée d’action

Nouvelle journée d'action interprofessionnelle aujourd'hui à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, la FSU et plusieurs organisations de jeunesse. Pouvoir d’achat, revalorisation du SMIC, hausse des salaires, des retraites, la liste des revendications est longue.

Corse, France

Nouvelle journée de protestation au niveau national. Après les gilets jaunes, revoici les syndicats qui pointent leur nez sur le devant de la scène. Les appels à la mobilisation sont nombreux. Les organisations entendent à l’occasion de ce 19 mars « amplifier le mouvement social ». Et les revendications mises en avant à l’occasion de cette journée d’action ne sont pas si éloignées de celles portées ces derniers mois par les gilets jaunes. Pouvoir d'achat, augmentation du SMIC et du point d'indice dans la fonction publique, augmentation des salaires, des retraites, abrogation de « parcours sup », la liste est longue.

En Corse, c’est peut-être l’Education Nationale qui connaîtra l’impact le plus fort de la grève. Plusieurs écoles ne recevront pas les élèves.