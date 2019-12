Corse : Les Restos du cœur appellent aux dons

Corse, France

La baisse des donations se vérifie depuis quelques semaines déjà. Et le temps presse désormais. Les Restos du cœur ont besoin de vous, de votre aide, pour boucler le budget de la saison d’hiver. L’organisation fondée par Coluche a annoncé en effet qu’il lui manquait un peu plus de 3,5M€ pour boucler son budget. « Cette année, c’est vraiment difficile » indique Paule Graziani, la présidente des Restos du cœur de Haute-Corse. « Nous accueillons cette année encore beaucoup plus de personnes. La hausse est environ de 10%. Nous accueillons, rien que sur Bastia, 1.200 personnes, et il faut rajouter environ 150 personnes sur chacun des cinq centres sur le département ».

Paule Graziani, la présidente des Restos du coeur de Haute-Corse Copier

1€ = 1 repas

Ces dons sont importants pour les Restos du cœur, considérant qu’un euro se traduit par un repas. Il faut savoir que 75% des dons sont déductibles des impôts. Ces dons peuvent être faits sur le site https://dons.restosducoeur.orgou bien les transmettre au siège des Restos du cœur de votre département.