Corse : nouvelle fronde contre les coffres d’amarrage

Deux à trois cents personnes ont répondu favorablement ce jeudi 10 août à l’appel à la mobilisation lancé par le collectif Terra. Toutes se sont retrouvées sur la plage du Lazaret à Ajaccio. Une petite plage familiale, très fréquentée par les habitants des quartiers populaires, et menacée par l'installation de coffres d'amarrage.

La mise en place de ces derniers, destinés à accueillir des yachts et des méga-yachts jusqu'à 90 mètres de long, auraient pour conséquences, selon les associations, l'interdiction de baignade et de toutes activités nautiques. «C’est la plage des quartiers populaires. Et pour pouvoir servir les intérêts de quelques personnes fortunées, on va priver une vingtaine de milliers de personnes de plage » précise Eric Panunzi qui profite de la plage du Lazaret depuis de longues années.

C'est le collectif terra, qui regroupe dix associations, qui a initié ce rassemblement. « Il fallait organiser une mobilisation autour des personnes qui sont révulsées par le fait qu’on va installer sur cette plage familiale du Lazaret un caisson de 45 tonnes qui pourra accueillir un bateau de 90 mètres » indique Muriel Segondy, représentante de l’association Le Garde. « Une telle unité empiètera un espace de plus de 5 hectares. On est au tribunal. Mais nous espérons que le préfet, au regard de la mobilisation, retire le projet » précise encore Muriel Segondy.

Le collectif Terra, qui regroupe dix associations de défense de l'environnement et de santé, et qui a initié ce rassemblement, a entamé une procédure devant le tribunal administratif de Bastia.