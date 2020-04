Corse : pour l’ancien recteur Michel Barat, déconfinement doit rimer avec retour à l’école

Alors que de nombreux élus insulaires et syndicats d’enseignants refusent un retour en classe le 11 mai, l’ancien recteur de l'académie de Corse plaide lui pour une reprise des cours et alerte sur le risque de décrochage des élèves les plus défavorisés.