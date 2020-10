Corse : premier week-end sous couvre-feu

Le couvre-feu restreint les déplacements de la population et impose aux bars et restaurants une fermeture de 21h00 à 6h00

Instauré par les autorités pour essayer d'endiguer l'épidémie de Covid-19, qui connait une recrudescence dans l’île, le régime du couvre-feu restreint les déplacements de la population et impose aux bars et restaurants notamment une fermeture de 21h00 à 6h00.

200 contrôles ce samedi à Bastia

Durant la première nuit de ce couvre-feu à Bastia, la police, qui a pour mission de le faire respecter, a contrôlé 200 personnes. Malgré le nombre, une seule n'avait pas son attestation. Valérie Zettor, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse : « Parmi les pièces obligatoires il y a l’attestation de l’employeur etl’attestation de déplacement…On peut prêter assistance à une personne vulnérable, cela peut être justifié par la garde d’enfants, un motif médical ou encore sortir votre animal de compagnie.»

Valérie Zettor, directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse © Maxppp - maxppp

De la prévention à la répression

Après une première soirée dédiée à la prévention, la phase suivante sera plus répressive pour les contrevenants. Valérie Zettor, directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse : « Vous aurez des barrages et ne pourrez pas passer par un point sans croiser un policier. Des contrôles mobiles seront opérés aussi bien par des policiers en tenue qu’en civil et concerneront les véhicules et les piétons. L’aspect prévention n’a été valable que pour une nuit, dès aujourd’hui on est dans l’aspect répressif. Si vous ne respectez pas le couvre-feu, que vous n’avez pas de motif légitime à sortir, que l’attestation est mal renseignée c’est 135 euros d’amende. »