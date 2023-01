Corse : quand le football s'invite en prison

Du foot en prison, entre détenus, c'est habituel. En revanche du foot en prison, entre des détenus et d'anciens footballeurs professionnels, c'est beaucoup plus rare. Inédit même à la maison d'arrêt de Borgu où a Squadra corsa a rencontré tour à tour deux équipes de prisonniers. Deux matchs de 40 minutes joués dans la salle de gymnase de l'établissement pénitentiaire, le terrain contigu à l'enceinte étant rendu impraticable par les intempéries.

Tout de noir vêtue, la squadra corsa, composée en grande majorité d'anciens joueurs professionnels. Face à elle, des détenus, une équipe en rouge, la suivante en bleu. Et à chaque fois, la même envie de jouer. "On s'est beaucoup amusés, lâche un jeune détenu à la fin de la deuxième rencontre. Ils étaient nettement plus forts que nous, ils nous ont fait cavaler, mais on a bien résisté. On méritait même de gagner". Le résultat, anecdotique, 6 à 5 en faveur de la Squadra.

Cette initiative on la doit à Dédé di Scala, l'emblématique président de la Squadra corsa. "Une volonté de partager, dit-il, mais aussi de faire passer un message, sans vouloir porter de jugement". Les maillots des joueurs en noir portaient en effet l'inscription A Droga Fora.

Le match s'est déroulé dans le gymnase de l'établissement pénitentiaire

De son côté l'administration pénitentiaire a sans hésiter répondu favorablement à la proposition de Dédé di Scala d'organiser cette rencontre. "On encourage ce genre d'initiative , confie la directrice de la maison d'arrêt de Borgu. Elle participe de notre volonté de faire de la prévention, pour éviter la récidive, en introduisant un aspect festif". Julie Latou qui précise que le seul critère qui a prévalu au choix des détenus pouvant jouer a été sportif. Le critère de dangerosité n'est pas entré en ligne de compte.

Pour la petite histoire, la Squadra a remporté les deux rencontres. Une largement, l'autre avec un seul but d'écart. Deux matchs qui se sont déroulés dans un très bon esprit.