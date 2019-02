Corse : un collectif citoyen contre la cherté des carburants

Corse, France

Le collectif citoyen, initié en juillet 2018, contre la cherté des carburants en Corse, se structure. Il a désormais pris la forme d’une association, portant l'acronyme « A4C ». Réunis samedi 2 février à Biguglia, en assemblée générale constitutive, ses responsables et adhérents ont dit vouloir renforcer leur démarche et l'inscrire dans la durée. Face à l'exaspération des Corses, ils pourraient appeler, dans les prochains jours, à une mobilisation générale, pour contraindre les distributeurs de carburants à revoir leur prix à la baisse.

Mobilisation générale ?

Constitué en association, le collectif entend maintenant gagner en légitimité. Les représentants de l'A4C seront des prochains rendez-vous organisés dans le cadre de la conférence sociale mise en place en Corse par les présidents de l’exécutif de la collectivité territoriale de Corse, de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Le collectif citoyen entend obtenir de vraies réponses et non des mesurettes. Il se dit prêt à appeler à une mobilisation générale si nécessaire.