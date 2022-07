Corse : une formation de sécurité bientôt obligatoire pour les chasseurs

Rappeler les règles de sécurité aux chasseurs. C'est l'objectif d'une formation désormais obligatoire. Elle a été décidée par les autorités au niveau national à la demande des chasseurs eux-mêmes. L'arrêté a été pris en octobre 2020 mais sa mise en place se fait progressivement. D'ailleurs, la première session en présentiel organisée par la fédération de Haute-Corse a eu lieu ce week-end à Folelli.

Revoir les règles de sécurité "A à Z"

Durant cette formation, toutes les règles de sécurité sont revues. "C'est à partir du moment où l'on quitte la maison : le comportement avec l'arme, le fait de la mettre dans l'étui, puis dans la voiture, etc. Comment on prend les consignes. Comment on va en poste. Comment on pratique la battue. C'est de A à Z, jusqu'au retour à la maison", explique Jean-Baptiste Mari, le président des chasseurs de Haute-Corse.

L'objectif est d'éviter au maximum les accidents, mais aussi d'informer sur des évolutions dans la réglementation. "Chaque chasseur a besoin d'un rappel des consignes de base, ajoute Christian Pietri, responsable technique au sein de la fédération de chasse de Haute-Corse. Cela va de la personne qui vient d'avoir son permis, comme des plus anciens qui n'ont jamais passé l'examen pratique du permis de chasser."

Une formation possible en ligne

D'autres sessions de formation sont déjà prévues en Haute-Corse. Il est également possible de la faire en ligne pour ceux qui veulent gagner du temps. Pour cela, il faut se rendre sur le site de la fédération. Depuis le 1er juin, 400 chasseurs l'ont déjà réalisée en ligne dans le 2b.

Si cette formation à la sécurité se veut obligatoire, les chasseurs ont jusqu'à octobre 2030 pour la passer. Si ce n'est pas le cas, ils risquent de ne pas pouvoir valider leur permis de chasse. À noter que cette formation est à refaire tous les 10 ans.