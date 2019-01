Corse : une nouvelle campagne de recensement débute

Corse, France

Le recensement permet de comptabiliser précisément et de photographier la population des communes. C'est aussi un partenariat entre ces dernières et l'INSEE, cette année 175 agents seront embauchés par les communes, sur 4 ou 5 semaines, pour effectuer le recensement. Un recensement qui peut maintenant être effectué également via internet, 39% des recensés s'en sont d'ailleurs servis l'année dernière, les 50% sont visés cette année. Les données récoltées ne peuvent être utilisées que par l'INSEE et ne sont pas transmises à d'autres organismes.

A quoi sert le recensement ?

Le recensement sert notamment à déterminer le niveau de dotation d’État pour les communes mais aussi à réaliser des études de populations.

Comment cela va se passer ?

Le recensement sert à compter la population d'un territoire défini et expliquer les mouvements de population. L'INSEE publie d'ailleurs une nouvelle étude sur les évolutions de population dans les communautés de communes de l'île. Globalement, toutes ont plus d'habitants que par le passé sauf dans l'intérieur de l'île. Le recensement peut aussi parfois s'avérer fastidieux.