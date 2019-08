Corse : une région épargnée par la sécheresse

Corse - France

La situation hydrologique de la Corse, en cette fin du mois de juillet, est plutôt bonne. C’est le bilan effectué par le comité sécheresse. Les barrages de l'office hydraulique sont remplis à 75%, ceux d'EDF à 90%. Ce taux de remplissage devrait permettre de passer la saison sans trop de difficultés. Les autorités appellent tout de même à la vigilance et à une utilisation raisonnée de l'eau, dans les secteurs agricoles et touristiques.

Seul point de vigilance renforcée : la région du Fium’Orbu et de l'extrême sud-est de la Corse. Les deux derniers épisodes orageux du mois de juillet n'ont en effet pas permis de remplir les nappes phréatiques de la micro-région.

Mieux gérer la ressource

La Corse n'est donc pas confrontée comme de nombreux départements au niveau national aux restrictions d'eau. Pour autant, cette situation n'autorise pas le gaspillage. Le réchauffement climatique étant plus que d'actualité, les périodes de sécheresse étant plus sévères chaque année, le monde agricole s'est attaqué depuis quelques temps déjà à cette problématique de gestion de la ressource. D'ailleurs, une charte a été signée l'an dernier entre les professionnels agricoles et l'office hydraulique de la Corse. Elle vise a une gestion raisonnée de l'eau. Et des techniques innovantes ont ainsi été mises en pratique dans les champs.