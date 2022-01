La cyber-délinquence, cela concerne tout le monde, surtout depuis l'avènement de l'ère des réseaux sociaux. Depuis 2018, l'université de Corse planche sur le sujet. Des filières ont été ouvertes, et une chaire y est spécialement dédiée.

Université de Corse : Des outils et des lois contre la délinquance informatique

Vos téléphones et ordinateurs ne sont pas à l'abri ! Que votre réseau soit celui d'un particulier ou d'un grosse entreprise, l'heure est à la protection de vos données.

A l'université de Corti, des juristes et des responsables scientifiques plaident pour une éducation plus marquée dans ce domaine. Ce vendredi 21 janvier, la chaire _"Confiance Numérique"_va se réunir pour la première fois depuis un an dans l'amphithéâtre Ettori.

La conférence sera présentée par André Giudicelli, juriste et professeur en droit privé et sciences criminelles de l'université de Corti. Celui-ci sera l'invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce jeudi.

Restitution en mars

Autour d'Eric Caprioli, avocat à la cour et membre de la délégation française aux Nations Unies, des spécialistes de la questions aborderont différents thèmes. Xavier Leonetti, magistrat et chef de la mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au ministère de l'intérieur interviendra en visio-conférence. Philippe Clerc, Président de l'Académie de l'intelligence économique est également invité.

Victime d'une attaque de ses systèmes internet il y a deux ans, l'université de Corse veille à se protéger contre ce type d'attaque. Cela-dit, les acteurs de cette chaire entendent faire prendre conscience aux corses que n'importe qui peut faire l'objet d'un piratage ou d'un acte malveillant quelconque, de nos jours.

Les travaux de la chaire se poursuivront après cette conférence, avec notamment leur publication dans un ouvrage dédié, en mars prochain.