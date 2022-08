Côte atlantique : qu'est-ce que les baïnes, ces trous d'eau parfois mortels pour les baigneurs ?

C'est un phénomène qui inquiète quand les beaux jours pointent le bout de leur nez sur la côte atlantique : les baïnes, des trous d'eau d'apparence anodine mais dont les courants peuvent rapidement entraîner vers le large. En Nouvelle-Aquitaine, la Gironde est en alerte maximale tout comme les plages de cinq communes de Charente-Maritime : Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade, Les Mathes et Le Grand-Village-Plage. Le phénomène des baïnes est particulièrement dangereux et peut surprendre les baigneurs. Il est aussi mortel : 13 personnes sont mortes sur la côte dans la région en 2021. Qu'est-ce que les baïnes ? Que faire si on est emporté par le courant ? France Bleu fait le point.

Qu'est-ce qu'une baïne ?

En patois landais, le mot baïne signifie "petit bain" indique l'observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine. Les baïnes sont en fait des sortes de piscines naturelles, de grandes cuvettes qui se forment entre la plage et un banc de sable, générant de forts courants vers le large quand elles se vident. Leurs tailles peuvent varier comme l'explique le SNSM (Sauveteurs en mer) sur son site internet : "Ce peut être des cuvettes ou des flaques dans lesquelles les enfants aiment patauger tandis que certaines peuvent faire des dizaines ou des centaines de mètres de longueur, voire plusieurs kilomètres"

Quand l'eau rentre abondamment dans la baïne, "elle finit par déborder lorsqu’elle est pleine, sous l’effet des vagues et de la marée" expliquent les Sauveteurs en Mer. Le courant est alors très fort et entraine les nageurs au large. "Peu de vagues sont généralement présentes au niveau de la cuvette, et cette allure de piscine naturelle est très tentante pour les baigneurs" prévient l'observatoire. "Pourtant, c’est la zone la plus dangereuse" ajoute-t-il.

Comment se forme une baïne ?

Selon l'observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine, "un banc de sable sous-marin", appelé "barre"" se forme progressivement quelques mois avant l'été. "Sous l’effet des vagues, une petite brèche [s'ouvre] dans la barre" et s'amplifie, poursuit l'observatoire. La marée favorise alors la formation d’une cuvette et permet la naissance d'une baïne.

"Comparée aux autres plages du monde, la forte amplitude de marée en Aquitaine fait apparaître et disparaître les courants de baïne au cours de la journée" explique également l'observatoire "Absents à marée haute, ils sont généralement les plus violents entre la mi-marée et la marée basse. Cela rend les baïnes d’autant plus dangereuses".

Que faire si vous êtes emporté par une baïne ?

Un baigneur peut être transporté au large par le courant de baïne en moins de deux minutes. Si vous êtes emporté par le courant à cause d'une baïne, "il ne faut pas paniquer, ni lutter contre le courant" détaille l'observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine qui pointe du doigt l'épuisement et le risque de noyade. Il faut donc rester calme, appeler à l'aide en agitant les bras et se laisser porter par le courant "qui vous ramène souvent en moins de dix minutes près du rivage".

Où trouve-t-on des baïnes ?

On trouve des baïnes partout sur la côte aquitaine, mais aussi en Bretagne et dans la Manche. Ces baïnes "sont plus marquées dans les Landes que dans le nord de la côte girondine" explique cependant l'observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine qui chiffre le nombre de baïnes à 600 sur toute la côte sableuse soit en "moyenne une baïne tous les 400 mètres environ". Il y en a également sur les bords de la Méditerranée "même si l’effet marée y est moindre, des retenues d’eau peuvent se créer au gré des rochers ou d’éléments non-naturels (digues) et créer des courants de sortie équivalents" explique le SNSM.

Sur une plage, "leur position est variable en fonction de la saison, de l’action conjuguée de la mer et du vent ou encore de la présence à proximité d’un estuaire, de son débit, etc" ajoute le SNSM. Ces baïnes peuvent même surprendre les nageurs expérimentés et habitués de la côte atlantique : "Même si l’on fréquente une plage depuis des années, l’endroit où la baïne peut se former n’est jamais forcément le même" assure le Sauveteurs en Mer.

Quelles sont les mesures de prévention ?

Les baïnes sont particulièrement meurtrières dans le Sud-Ouest : en 2021, 13 personnes sont mortes en Nouvelle-Aquitaine à cause de ce phénomène. Au Porge en Gironde, deux baigneurs ont été secourus en juillet dernier.

Pour éviter de nouveaux drames, un dispositif d'alerte aux baïnes est mis en place au début de l'été 2022 sur le littoral aquitain sur le modèle des avalanches, selon une annonce datant d'octobre du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest. Lorsque le danger est important, un message d'alerte est diffusé dans les médias, les trains ou encore les campings. Par exemple, si vous écoutez l'antenne de France Bleu Gironde ce mercredi, vous entendrez un message de vigilance toutes les heures.

En cas d'd'alerte maximale, les autorités vous demandes d'éviter de vous baigner ou de vous baigner seulement dans les zones surveillées. Elles sont délimitées par des drapeaux rouge et jaune. La liste des plages surveillées sur la côte atlantique est à retrouver ici.