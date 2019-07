Côte Basque : Etudiants cherchent personnes âgées pour colocation !

Chaque année, l'association Maillages met en relation étudiants et personnes âgées. Les premiers trouvent un logement à petit prix et les seconds de la compagnie. Maillages cherche une trentaine de personnes âgées pour la rentrée de septembre sur l'agglomération bayonnaise.

Pays Basque, France

Voilà douze ans que l'association Maillages existe sur la côte basque. Son credo : le lien intergénérationnel !

Anne-Laure Dupuy et Etienne Lafargue, salariés de l'association Maillage Pays Basque © Radio France - Céline Arnal

Ses membres mettent en relation des étudiants qui cherchent un logement nettement moins cher que les prix pratiqués sur Anglet, Bayonne ou Biarritz et des personnes âgées à la recherche de compagnie.

Des binôme donnant- donnant ET gagnant-gagnant !

C'est un peu du gagnant - gagnant et du donnant-donnant ! Le jeune paie maximum 150 euros par mois. La personne âgée a du monde avec elle chaque jour et peut lui demander des petits coups de main comme remplacer une ampoule, aller chercher le pain. Les deux parties étant liées par une convention. Parfois, cela créé même de très belles histoires. Anne Laure Dupuy, se souvient ainsi de cette grand-mère et de cette jeune femme qui ont vécu ensemble pendant quatre ans. Une telle rencontre, qu'à la fin des études de la jeune fille, la mamie n'a pas voulu de nouveau binôme !

Une trentaine de demande en attente

Pour chaque année scolaire, une trentaine de ces binômes originaux sont ainsi constitués par Maillages mais le concept marche tellement bien que l'association cherche en ce moment des logeurs, des personnes âgées, qui pourraient être intéressés. Il y a une trentaine de demande actuellement en attente, et parfois pour de jeunes élèves. Etienne Lafargue, chargé du suivi des binômes, cite ainsi le cas de ce jeune lycéen du Pas-de-Calais qui va intégrer l'école de danse de Biarritz. Il est mineur. Lui et ses parents préféreraient le savoir accompagné.

Pour contacter l'association Maillage pays basque

Etienne : 07.69.49.54.67

Anne-Laure : 07.69.15.33.81