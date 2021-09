Côte Basque : la Préfecture des Pyrénées Atlantiques lance une alerte aux forts courants de baïnes pour mardi

La météo ne sera pas engageante mardi (nuages menaçants le matin et possibles pluies en fin de journée) mais la Préfecture des Pyrénées Atlantiques lance un avertissement aux potentiels amateurs de baignade sur le littoral basque. Mardi, les courants de baïnes seront "très forts". La Préfecture appelle donc à la plus grande prudence sur les plages non surveillées de la côte basque en raison d'une alerte aux baïne de niveau 5. Les autorités conseillent donc d'éviter la baignade.

Les plages non surveillées sont de plus en plus nombreuses en cette fin de saison estivale. Raison de plus pour éviter tout risque de baignade.