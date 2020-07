Côte basque : vers le port du masque obligatoire dans la rue

Jean-René Etchegaray, président de l'agglomération Pays Basque, annonce ce mercredi que des négociations sont en cours pour rendre le masque obligatoire à l'extérieur dans les villes du littoral basque. La mesure pourrait être adoptée rapidement et concerner au minimum Bayonne et Biarritz.

Le littoral basque pourrait être totalement masqué dans les prochains jours. Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, annonce ce mercredi que des négociations sont en cours pour rendre le port du masque obligatoire même à l'extérieur, dans les différentes villes de la côte. La mesure pourrait être adoptée rapidement et concerner plusieurs villes. Bayonne et Biarritz y sont d'ores et déjà favorables.

"Je crois qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il se passe à proximité immédiate de notre territoire, il y a lieu d'être extrêmement prudent sur les déplacements", indique Jean-René Etchegaray. "Cette mesure doit être décidée collectivement par les maires mais j'y suis personnellement favorable".

Selon le président de l'agglomération, de plus en plus de touristes arrivent actuellement sur le littoral basque. "C'est bien pour l'économie mais cela signifie aussi que les risques augmentent", conclue-t-il.

C'est la maire de Biarritz, Maider Arostéguy, qui est à l'origine de cette initiative. La mesure ne fait pourtant pas encore totalement l'unanimité. A Anglet notamment, le maire Claude Olive pourrait prendre un arrêté en ce sens, mais concernant uniquement les marchés. Du côté de Guéthary, Marie-Pierre Burre-Cassou estime qu'une réunion des maires du littoral en présence du Préfet est nécessaire avant de prendre une décision.