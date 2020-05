Côte basque : quelles conditions pour l'accès aux plages ?

Des initiatives personnelles mais une action commune. C’est comme ça que les élus de la côte basque qualifient leur travail, pour la réouverture des plages entre la Bidassoa et l’Adour. “Quoiqu’il en soit, un challenge et une grosse responsabilité”, explique un édile.

Après une nouvelle réunion ce lundi en lien avec la Communauté d'Agglomération du Pays Basque, les huit maires des villes concernées (Anglet, Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Guéthary, Ciboure et Hendaye) ont avancé et tenté de répondre à la difficile question des conditions d’accès. Pour "dans l'idéal, pouvoir envisager une réouverture ce week-end".

Des situations différentes

D’abord pour ce qui concerne l’accès à ses plages. Envisager une entrée, une sortie, bien identifiées, garantir les 4m² par personne (soit un mètre de chaque côté) et un sens de circulation afin d’éviter que les gens ne se croisent. Ainsi sur la côte angloy, un plan de circulation des piétons a été imaginé, avec un retour via la promenade des Plages. À Ciboure, la situation et les contraintes sont différentes avec deux plages.

Comment faire respecter tout cela ? Certains élus comptent utiliser la police municipale pour avoir un œil sur les plages. D’autres envisagent une embauche anticipé d’ASVP, le recours à des agents de sécurité privés ou la mobilisation de bénévoles d’association qui se sont déjà manifestés.

Pas de créneau horaire

Quant à la question d’éventuels créneaux pour accéder au littoral, le consensus a été trouvé pour ne pas en mettre (afin de ne pas concentrer le flux au même moment). Néanmoins, l’accès aux plages sera interdit à partir de 19h, pour empêcher tout regroupement ou pique-nique sur la plage. Car la philosophie reste toujours celle d’une "plage dynamique", où l’on peut y faire son footing, nager ou marcher au bord de l’eau.

Le dossier devrait, dans le meilleur des cas être remis aux service de la préfecture ce mardi soir, sinon mercredi. Un plan réfléchi par les maires du littoral basque qui, s’il est accepté par la préfecture, sera mis en place jusqu’au 2 juin, date de la prochaine phase du déconfinement.

“Il s’agit d’un test, explique un élu. Ce dispositif pourra être essayé dans une période de calme, ces prochains jours mais aussi le week-end de l’Ascension le 21 mai, qui marque habituellement le début de la haute saison.” Ce à quoi un autre élu ajoute : “et si l’on est dépassé par les événements, on se garde la possibilité de fermer l’accès des plages à nouveaux”.

Le soutien de la CAPB

Même si l’initiative est portée par les maires des communes du littoral basque, elle est soutenue par la Communauté d’Agglo du Pays Basque (qui détient la compétence “eau de baignade”). La CAPB pourrait financer, tout ou partie, l’achat d’une signalétique communes aux huit villes du littoral. “De quoi montrer que “ce n’est pas ‘la plage comme avant’. Qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et que des mesures exceptionnelles sont en vigueur sur ces zones", explique un édile.