Côte d’Émeraude : les saisonniers manquent à l'appel pour cet été

Depuis trois ans, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration sont sous tension lorsque l'été arrive. Plus de 100 emplois saisonniers sont à pourvoir pour la saison estivale 2019. A Saint-Malo, les professionnels du tourisme s'inquiètent de ce manque de bras.

Saint-Malo, France

L'été arrive, et comme chaque année c'est le casse-tête pour les restaurateurs ou hôteliers de la côte d’Émeraude. Comment trouver assez de saisonniers pour la période estivale ? Les professionnels sont sous tensions, ils manquent de bras pour cet été alors que les offres d'emploi ne manquent pas. Plus de 100 emplois sont à pourvoir selon l'UMIH (L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie) rien que sur la zone de la côte d’Émeraude.

Quelques offres d'emploi sur le site de L'UMIH 35 côte d’Émeraude © Radio France - Maxime Bossonney

A en croire les chiffres de l'UMIH, à l'heure actuelle, 44 postes sont à pourvoir dans la restauration en salle (Commis, chef de rang, sommelier etc.), 37 en cuisine (Second, cuisinier, plongeur, crêpier etc.), 5 en bar (barman/aïd, serveur/se etc.), et 11 postes en hôtelleries (femme et valet de chambre, réceptionniste, gouvernante etc.).

Des emplois qui ont pourtant évolué

Cette année c'est surtout les femmes et valets de chambre qui manquent. C'est ce que constate Martin Colb, directeur de l'hôtel l'Escale Océania à Saint-Malo. Malgré son emplacement en bord de mer, il lui manque du personnel pour s'occuper cet été des 88 chambres de l'établissement.

"Pourtant depuis plusieurs années les rythmes de travail ont changé, les employeurs se sont beaucoup remis en question pour accueillir les saisonniers" estime Martin Colb.

L'Escale Océania recherche de nombreux valets et femmes de chambre pour la saison estivale © Radio France - Maxime Bossonney

Même constat pour Marie-Claire Gehslin, déléguée de l'UMIH 35 côte d’Émeraude. "Certaines entreprises ont aménagé le temps de travail et essayent de donner des week-ends ou des jours de congés aux saisonniers" explique-t-elle. Elle rappelle aussi que beaucoup de postes ne nécessitent aucune qualification, et dans lesquels ont peut évoluer très rapidement.

"Ces arguments ne suffisent plus, des établissements, notamment sur Cancale, sont obligés de fermer un ou deux jours car il n'y a pas assez de personnel" précise Marie-Claire Geshlin. Outre Cancale et Saint-Malo, les saisonniers manquent aussi dans les restaurants et hôtels de Dol de Bretagne, Combourg, Dinard, Saint-Briac ou encore Saint-Lunaire.

Valérie Cabot essaye depuis février de recruter huit saisonniers pour ses deux crêperies à Saint-Malo, mais elle est au point mort, et à peur des répercussions sur les horaires de ses employés. "Sans les saisonniers, mes permanents sont obligés de courir en permanence. Cela fait un coût en heure supplémentaire pour l'entreprise, et les salariés se fatiguent".

Les offres d'emploi sont à retrouver sur www.umih35emeraude.fr, vous pouvez également envoyer votre CV à contact@umih35emeraude.fr