Côte-d'Or : 100% de Chevigny-Saint-Sauveur sera raccordé à la fibre d'ici fin 2020

Dijon, France

Dans la métropole dijonnaise et dans la communauté de Beaune Côtes et Sud, Orange finance entièrement les travaux d'installation de la fibre sur fonds propres, c'est à dire qu'aucune collectivité ne participe au financement. À Dijon Métropole, près de 122.000 logements ou entreprises sont désormais "raccordables", dont près de quatre mille à Chevigny-Saint-Sauveur.

Les habitants de Chevigny attendant les explications du technicien d'Orange © Radio France - Christophe Tourné

Il ne reste plus qu'aux habitants qui le souhaitent de souscrire un abonnement. Et visiblement beaucoup sont prêts à se laisser tenter.

Les Chevignois tentés par la fibre Copier

Derrière chaque prise, un logement qui peut être raccordé © Radio France - Christophe Tourné

Pour le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Ruet, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que l'arrivée de la fibre dans sa commune ne lui coûte pas un sou. Il explique que c'est un des critères qui participent à l'attractivité d'une commune. C'est important dans un monde où chaque jour internet prend plus de place pour le travail, l'administratif et les loisirs, à la fois pour les habitants et pour les entreprises chevignoises.

Le maire de Chevigny Saint Sauveur, Guillaume Ruet Copier

Guillaume Ruet écoutant la procédure de soudure pour la fibre de verre © Radio France - Christophe Tourné

Ce déploiement de la fibre entre dans le cadre d'un plan lancé en 2010 et que le gouvernement actuel a voulu accélérer. L'objectif, c'est que toute la Côte-d'Or soit raccordée d'ici la fin 2022. Et pour tout Chevigny, sera donc d'ici fin 2020.