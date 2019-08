Côte-d'Or : 12 pompiers du département en renfort dans le Var

Les pompiers de Côte-d'Or en renfort dans le Var! Ce lundi 12 août 2019, 12 hommes des centres de secours de Brazey-en-Plaine, Gevrey-Chambertin, Semur-en-Auxois, Montbard, Venarey-Les-Laumes et Dijon-Nord ont pris la route direction Brignoles.

Plus de 700 pompiers de toute la France se mobilisent

Ils rejoignent un dispositif de plus de 700 pompiers de toute la France qui doit être disposé en renfort sur tout l'arc méditerranéen. Les Côtes-d'Oriens partent dans le Sud avec deux camions feux de forêt et un véhicule léger tout-terrain. Ils ont quitté la caserne de Fontaine-lès-Dijon ce lundi matin. Car même si pour l'instant il n'y a pas d'incendies en cours dans le Sud, les autorités redoutent le pire pour cette semaine.

Les pompiers de Côte-d'Or en renfort dans le Sud © Radio France - Thomas Nougaillon

Le vent inquiète

Les explications du capitaine Sébastien Paradon du Service d'Incendie et de Secours de Côte-d'Or. "Actuellement la zone méditerranéenne connaît un épisode de sécheresse assez intense. Et ces jours-ci on attend de la tramontane et du mistral. Des vents qui pourraient souffler entre 70 et 80 km/h, c'est pour ça que les pompiers du Sud veulent renforcer le dispositif d'alerte".

Le capitaine Sébastien Paradon Copier

Sébastien Paradon du Service d'Incendie et de Secours de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Une mission de surveillance

Les pompiers de Côte-d'Or et de l'Est de la France ont deux missions bien précises à mener à bien souffle encore le capitaine Sébastien Paradon. "Ils vont d'une part participer au dispositif de surveillance mis en place concernant les feux de forêt et d'autre part ils seront amenés à lutter contre les incendies qui pourraient se développer sur l'arc méditerranéen".

Sébastien Paradon fait le point sur le chargement des véhicules, rien n'est laissé au hasard © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le Sud : des incendies "plus impressionnants qu'en Côte-d'Or"

Romain Aubert, adjudant-chef au Centre d'incendie et de secours de Semur-en-Auxois, sait que les incendies auxquels nos pompiers pourraient faire face seront plus violents qu'en Côte-d'Or. "Chez nous on a beaucoup de feux de feuillus, de chaumes, de sous-bois chez eux ce sont de gros incendies avec des résineux. C'est plus impressionnant que chez nous."

Romain Aubert, adjudant-chef au Centre d'incendie et de secours de Semur-en-Auxois Copier

Romain Aubert, adjudant-chef au Centre d'incendie et de secours de Semur-en-Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Une mission qui peut être risquée

Quels sont les dangers qui attendent nos pompiers? D'après Romain Aubert, le cas échéant il faudra faire bien attention à ne pas "se faire prendre par le feu" et puis "il y a aussi les risques d'asphyxie mais bon on a l'habitude, on est formé pour".

Notre reporter a assisté aux tout derniers préparatifs avant le départ de ces 12 pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de Côte-d'Or Copier

Retour samedi prochain si tout va bien

Si tout va bien les 12 pompiers Côtes-d'Oriens seront de retour samedi 17 août prochain. C'est un coup de fil de la préfecture samedi dernier qui les a prévenu qu'ils partaient dans le Sud cette semaine. En tout ce sont 80 pompiers de l'Est de la France, tous volontaires, qui sont réquisitionnés pour cette mission.