Côte-d'Or : 20 000 clients SFR privés de téléphone et d'internet

La journée de lundi a été un peu compliquée pour plus de 20 000 clients de l'opérateur SFR en Côte-d'Or. A cause d'une panne électrique sur un central téléphonique, ils ont été privés de téléphone fixe et portable et d'internet pendant une partie de la journée.

Une panne électrique sur un central téléphonique à Dijon vers 5h30 lundi matin a privé plus de 20 000 clients SFR de téléphone et d'internet pendant une partie de la journée. Ce central, qui alimente le réseau fibre a été réparé dans la journée. Pour l'instant, l'origine de la panne est inconnue.

Les clients, particuliers et entreprises, ont été peu à peu raccordés au réseau dans la journée. Même ceux qui n'ont pas la fibre optique à la maison ont été touchés, surtout dans l'agglomération dijonnaise. Cyrille-Frantz Honegger, directeur des relations régionales chez SFR pour le Centre-Est explique : " la fibre pour nous c'est comme une autoroute. Donc quand la fibre est coupée, c'est comme si on fermait une autoroute pendant quelques heures : les départementales et les chemins vicinaux qui y sont reliés sont perturbés aussi. "

SFR promet que lundi en fin d'après-midi tous les particuliers ont retrouvé un service normal, et que les entreprises seront raccordées dans les prochaines heures.