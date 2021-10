Côte-d'Or : 250 coureurs traversent notre département pour promouvoir le don d'organes

La 34e édition de la Course du Coeur fait escale dans le Nord de la Côte-d'Or ce vendredi. C'est une course à pied en relais, une course solidaire à laquelle participent près de 250 sportifs pour sensibiliser les Français au don d'organes.

Une course solidaire parti de la région parisienne et dont les 250 coureurs traversent une partie de la Côte-d'Or ce vendredi

La 34e édition de la Course du Coeur partie de Vincennes pour rejoindre Bourg Saint Maurice ce dimanche fait escale chez nous en Côte-d'Or ce vendredi. La Course du Coeur ce sont plus de 250 coureurs parmi lesquels figurent des salariés de grandes entreprises ou encore des personnels hospitaliers. A leur côté courent également 10 sportifs de l'équipe "Trans-Forme" constituée de personnes greffées d'un organe : rein, foie et même du coeur pour certaines d'entre elles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette course à pieds en relais de 4 jours et 4 nuits sur plus de 750 kilomètres a pour but de sensibiliser au don d'organes. Alors que cette année ce sont plus de 24 000 personnes en France qui attendent de recevoir une greffe et on sait déjà que moins de 6 000 personnes auront la chance d'être greffées.

Ils sont attendus dans le Nord du département

En Côte-d'Or les coureurs sont attendus vers 9h30 ce vendredi matin à l'église de Gurgy-la-Ville dans le Châtillonnais. Ils prendront ensuite la direction de Buxerolles et Chambain puis Sacquenay et Chazeuil, Bourberain et Dampierre-et-Flée.