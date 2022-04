Côte-d'Or : 300 personnes âgées ou handicapées vont raconter leur quotidien

Comment les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap arrivent-elles à se débrouiller au quotidien ? Est-ce que les aides auxquelles elles ont droit correspondent vraiment à leurs besoins ? Pour le savoir l'INSEE, l'institut National de la Statistique débute ce 20 avril une vaste étude qui va durer jusqu'en décembre. Des enquêteurs vont se rendre au domicile de 1.300 Bourguignons pour évaluer des conditions de vie des personnes dépendantes.

300 personnes vont être interrogées en Côte-d'Or "On cherche à mesurer leur qualité de vie, à détailler les aides financières, techniques ou humaines qu'elles peuvent décrocher" explique Robert Viatte, chef du service statistique de l'INSEE de Dijon. "Comment vivent ces personnes, qui les aident , quel est leur quotidien ? C'est une enquête qui se déroule au domicile des personnes, et qui peut prendre une heure à une heure et demie d'entretien."

Je dois remplir 7 dossiers pour changer de fauteuil" Martine, membre de l'APF

En Côte-d'Or, 300 personnes ont été tirées au sort sur des listes. Elles sont averties par courrier, puis par téléphone par l'enquêteur ou l'enquêtrice qui viendra chez elles. Les personnes sondées ont l'obligation de répondre mais elles ne devraient pas se faire prier car visiblement elles ont beaucoup de choses à faire remonter : "Moi par exemple, je suis en fauteuil roulant, et si je veux en changer , je dois remplir 7 dossiers différents" déplore Martine Cuenot qui œuvre au sein de l'APF, l'Association des Paralysés de France à Dijon. "J'ai du recourir à 3 assistants sociaux, auxquels il faut à chaque fois répéter ses malheurs. C'est vraiment lourd. Il manque un guichet unique pour effectuer ces démarches."

On renonce a certains droits, car tout est très complexe" -Olivier Bertat, un aidant.

L'enquête de l'INSEE va aussi donner la parole aux aidants, celles et ceux qui accompagnent les personnes en situation de dépendance. Olivier Bertat préside à Dijon l'association "Envie d'aller plus loin avec mon handicap" et lui aussi a des choses à dire : "Selon la CAF, j'ai droit dans toute ma vie à 66 jours de congés pour assister ma compagne qui est en fauteuil. 66 jours sur 40 ans de carrière alors qu'elle a besoin d'une présence quotidienne" souligne-t-il. "De plus pour poser ces jours, les modalités changent souvent , la France est un pays qui aime la paperasse et il faut remplir des dossiers papiers, c'est loin d'être moderne et efficace. Au bout du compte, on finit par renoncer à ce droit car tout cela devient trop complexe."

Même écho pour Martine Cuenot qui déplore des aides qui varient "considérablement" du jour au lendemain quand on devient adulte ou quand on dépasse les 60 ans. "Tout cela, alors que notre quotidien lui ne change pas. Bref on raisonne beaucoup trop avec des barêmes et pas avec de l'humain."

L'enquête de l'INSEE, conduite au niveau national, sera publiée dans le courant de l'année 2023. Elle devrait alors aider les élus et les pouvoirs publics à affiner le système d'aides en France et le rendre plus pertinent.