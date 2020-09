Côte-d'Or : 36 nouvelles caméras thermiques pour les pompiers

Les pompiers de Côte-d'Or mettent la main sur du matériel qui va leur être très utile : 36 caméras thermiques ! Ils en avaient déjà une quinzaine à disposition depuis 2016 dans plusieurs centres de secours comme les trois casernes Dijonnaises, celles de Beaune, Pouilly-en-Auxois, Auxonne, Châtillon-sur-Seine, Montbard, Semur-en-Auxois, Is-sur-Tille, Nuits-Saint-Georges, Saulieu, Saint-Jean-de-Losne et Saint-Seine-l'Abbaye.

Désormais chaque centre de secours aura la sienne

Du matériel qu'ils étaient parfois contraints de se prêter les uns, les autres. Avec ces 36 nouvelles caméras, désormais chaque centre de secours du département sera équipé. Mais au fait, à quoi servent ces caméras thermiques précisément ?

Sécuriser les pompiers en intervention

En fait c'est un appareil qui détecte les ondes de chaleur invisibles à l'oeil nu pour les retranscrire sur un écran. Cela n'a l'air de rien mais ce genre de matériel donne un peu de sécurité aux soldats du feu lors de leurs interventions explique le lieutenant Julien Vandenskrick des pompiers de la Côte-d'Or.

Eviter les pièges habituels

"Il faut s'imaginer que lorsque nous sommes en train de faire une reconnaissance dans un local où il y a un feu, c'est totalement enfumé, donc on ne voit rien du tout. C'est un peu comme si vous marchiez dans le noir les yeux fermés !" Donc le fait de pouvoir accéder à une visualisation sur un écran "va permettre d'éviter les pièges que l'on retrouve habituellement par exemple dans les appartements en feu. Ce sont par exemple les bouteilles de gaz ou bien des fils électriques".

La camera thermique permet aussi de déterminer la chaleur d'une pièce au travers des parois (photo d'illustration) © Maxppp - Patrice Hauser

Une utilité aussi dans la recherche de victimes

Ces caméras thermiques permettent également d'identifier des itinéraires de repli dans un appartement encombré de fumée. Elles ont aussi leur utilité dans les accidents de la route. "On peut repérer plus rapidement les victimes d'accident de la route, les personnes éjectées d'un véhicule en pleine nuit par exemple. Plutôt que de balayer la campagne avec des lampes torche, on effectue la même manipulation avec une caméra thermique ce qui permet de les repérer bien plus facilement parfois."

Eviter la reprise d'un incendie

Autre utilité de ce matériel pour les pompiers de repérer les points chauds qui subsistent après l'extinction d'un incendie, par exemple des braises en train de se consumer sous des taillis, et qui peuvent provoquer de nouveaux départs de feu !

3 000 euros pièce environ

Prix de ces caméras thermiques à l'unité, environ 3 000 euros. L'achat de ces 36 nouvelles machines est à mettre à l'actif du "Groupement des services du patrimoine" du Service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS 21). Des formations sont assurées par les pompiers pour l'utilisation de ce matériel.

Les nouvelles caméras thermiques des pompiers de Côte-d'Or on en parle ce vendredi 18 septembre 2020 avec le lieutenant Julien Vandenskrick dans les journaux de la matinale tout-infos de France Bleu Bourgogne entre 6 heures et 9 heures (98.3 ou 103.7)