Côte-d'Or : 750 bénévoles mobilisés durant tout le week-end pour la collecte des Restos du Coeur

Dijon, France

La grande collecte des Restos du Coeur c'est ce week-end partout en France. En Côte-d'Or 750 bénévoles sont mobilisés depuis vendredi et encore ce dimanche 10 mars 2019. Leur mission comme d'habitude est de récolter auprès des clients de 83 moyennes et grandes surfaces de Côte-d'Or des conserves de légumes, de poisson, de viande, du riz et surtout -parce qu'il y a de gros besoins- des produits d'hygiène, du lait maternisé, des petits pots et des couches pour les bébés.

90 tonnes de denrées espérées

L'an passé, cette collecte -cruciale pour les Restos- avait permis dans le département de collecter 80 tonnes de produits non périssables. L'objectif cette année : atteindre les 90 tonnes avec un enjeu de taille pour les Restos assurer la redistribution des denrées jusqu'à cet été.

Marie-Claude range un paquet de pâtes dans un carton © Radio France - Thomas Nougaillon

Le profil des bénéficiaires qui évolue ces dernières années explique Jean-Denis Barroy responsable des Restos en Côte-d'Or. "Si l'essentiel de nos bénéficiaires restent les chômeurs longue durée, on voit apparaître depuis quelques temps, beaucoup de femmes seules avec des enfants, des étudiants, des retraités pauvres, des travailleurs pauvres, des catégories malheureusement de plus en plus fréquentes".

Jean-Denis Barroy Copier

Deux bénévoles discutent en attendant les clients © Radio France - Thomas Nougaillon

Au Super U des Arandes à Talant dans l'agglomération Dijonnaise, où Jean-Denis Barroy espère atteindre la barre des 2 tonnes de denrées récoltées sur l'ensemble du week-end, quelques clients ne se font pas prier pour faire un petit geste. Comme Sabine, cette pimpante quinquagénaire a "les moyens de donner". A l'entrée du magasin elle se dirige vers une bénévole pour lui demander quels types de produits seraient utiles. "Je leur demande parce que certaines années on nous dit qu'il vaut mieux donner des produits secs de type farine des choses comme ça mais là apparemment il vaut mieux prendre des produits qui ont trait à l'hygiène bébé. Du coup je vais prendre quelque chose pour les petits quoi!"

Suivez notre reporter à la rencontre des clients et des bénévoles mobilisés dans un supermarché de Talant Copier

Jean-Denis Barroy responsable des Restos en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais à la sortie des caisses tous les produits sont les bienvenus évidemment. Bastien, 23 ans, donne régulièrement depuis des années. "Je viens de donner des pâtes et des conserves de légumes en espérant que cela puisse servir à des personnes plus démunies que moi" explique le jeune homme.

Quels produits peut-on donner? Réponse d'Arlette, bénévole côte-d'orienne © Radio France - Thomas Nougaillon

Les Restos du Coeur en Côte-d'Or ce sont 1 million de repas distribués en 2018

Durant les deux dernières campagnes, celle d'hiver et celle d'été, en Côte-d'Or les Restos du Coeur ont accueillis 14 000 personnes et servis 1 million de repas. Si vous n'avez pas prévus de faire de courses ce week-end vous pouvez tout de même faire un geste en achetant le CD ou le DVD "2019 le monde des Enfoirés". L'intégralité des sommes recueillies vont aux Restos du Coeur. L'an dernier cela avait rapporté 18 millions d'euros. Chaque vente permet la distribution de 17 repas.