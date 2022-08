Côte-d’Or : à Dijon, 250 personnes découvrent Paris, la Seine et la Tour Eiffel avec le Secours Populaire

Mickael et Inès font partie de ces bénévoles qui accompagnent les familles et les enfants pour ces départs d’été organisés par le Secours Populaire en Côte-d’Or.

Et vous, êtes-vous parti en vacances cet été ? Une question normale, sauf pour certains enfants et certaines familles. Tous n’ont pas forcément les moyens de partir en vacances, faute d’argent. En Côte-d’Or, le Secours Populaire leur permet de participer à des colonies de vacances ou à des « journées-bonheur ». C’est le cas ce mercredi 24 août, où 250 personnes accompagnées de 6 bénévoles de l’association partent découvrir Paris. Elles vont visiter le musée du Quai Branly, profiter d’une croisière en bateau-mouche sur la Seine et pique-niquer près de la Tour Eiffel. Cette année, plus que les autres, ces départs sont très attendus.

Un besoin essentiel pour ces familles

Pour Bernadette, 62 ans, voir le château de Versailles (Yvelines) semblait être un lointain rêve. Il est devenu réalité le 10 août dernier. « Cela faisait longtemps que je voulais voir le château. Quand je suis arrivée sur place et que j’ai vu le bâtiment doré depuis le parking, c’était magnifique. Un truc de fou », s’exclame la mère de famille qui habite Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or).

Elle a pu participer à l’une de ces « journées-bonheur » du Secours Populaire de Côte-d’Or. Le principe : une participation de 5 euros est demandée aux familles, qui peuvent en échange partir le temps d’une journée. Ces personnes peuvent voyager par exemple vers Paris mais aussi vers les parcs d’attraction Nigloland (près de Troyes, dans l’Aube), Europa Park (en Allemagne) ou encore vers d’autres destinations.

Cette visite était très attendue de Bernadette et de ses deux filles de 16 et 20 ans. « Je vis dans un appartement de 60m2, avec mes deux filles. Un salon et deux chambres seulement. Autant dire que pendant le confinement, ce n’était pas pratique. C’était petit et nous nous sentions enfermées », se désole-t-elle.

Autre obstacle majeur : l’argent. « Sans le Secours Populaire, nous ne serions pas parties. Je vis avec 570 euros par mois et je dois me débrouiller avec. Quand j’avais les moyens, j’avais une vieille Renault Espace et j’allais avec mes filles dans le Sud, à Toulon. Mais nous dormions dans la voiture, un mois », indique Bernadette.

Bernadette est partie avec sa famille avec le Secours Populaire, au château de Versailles mais aussi en Vendée, au parc du Puy du Fou © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Hausse des demandes cette année

Cette mère de famille n’est pas la seule dans cette situation, à en croire le Secours Populaire de Côte-d’Or. Cette année, plus que les autres, les demandes ont augmenté. « Nous avons constaté qu’il y a eu une hausse de la demande pour les colonies. Les enfants peuvent partir jusqu’à 15 jours, c’est ce que demandent ces familles concernées. Elles estiment que deux mois de vacances, ce peut être très long pour leurs enfants, s’ils ne partent pas », détaille Mickael Mouard.

Le directeur adjoint de la fédération du Secours Populaire de Côte-d’Or estime cette année que le nombre de personnes ayant bénéficié de ces départs en été est de « 700 », soit environ « 100 familles». « 400 à 600 familles sont suivies par nos fédérations, ce qui représente potentiellement 4.000 à 5.000 personnes concernées par ce dispositif », ajoute le responsable associatif.

« Les personnes qui partent peuvent être des familles suivies par nos comités à travers le département, mais aussi des mineurs relevant de l’Action Sociale à l’Enfance (ASE) ou en situation de handicap léger », complète Mickael Mouard. Les départs d’été organisés par le Secours Populaire de Côte-d’Or ont commencé dès la fin du mois d’avril. Sept opérations ont eu lieu, qu’il s’agisse de séjours ou de « journées-bonheur ». Cette journée à Paris, organisée ce mercredi 24 août, conclut cette session.

L’antenne locale de l’association en Côte-d’Or prévoit d’ores et déjà d’organiser de nouveau des journées et des séjours à l’occasion des vacances de la Toussaint, en octobre prochain.