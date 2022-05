Côte-d'Or : à Dijon, les refugiés Ukrainiens peuvent participer à des randonnées pour découvrir le département

Le comité départemental de randonnée en Côte-d'Or et le comité régional de la randonnée en Bourgogne-Franche-Comté aident l'association "Aidons l'Ukraine Dijon". Elles organisent des parcours pour les réfugiés Ukrainiens. Objectif : leur faire découvrir le département et faciliter leur intégration.

Ces réfugiées et réfugiés Ukrainiens participent ce dimanche 20 mai à cette randonnée autour du lac Kir pour découvrir Dijon et le département.

Comment allier randonnée et solidarité avec l'Ukraine ? En organisant des parcours à l'attention des réfugiés et réfugiées Ukrainiens ! C'est ce que font actuellement le comité départemental de randonnée en Côte-d'Or et le comité régional de la randonnée en Bourgogne-Franche-Comté. C'est leur façon d'aider l'association Aidons l'Ukraine Dijon, qui vient de se créer. Ce dimanche 22 mai, ces deux associations ont permis à ces nouveaux arrivants d'accomplir un parcours de 6 kilomètres, autour du lac Kir à Dijon (Côte-d'Or), mais aussi sur le plateau de Talant.

S'aérer après un lourd traumatisme

Pour Thaïs, cette randonnée est d'une grande aide. Cette femme ukrainienne de 28 ans est arrivée le 16 mars dernier dans le département, avec sa petite fille de 5 ans. Elle a dû quitter précipitamment son village situé à 2 kilomètres de Boutcha (Ukraine). "Ce parcours me permet de me changer les idées et d'éprouver de nouvelles émotions", explique la mère de famille. Avec elle, une vingtaine de personnes, des femmes, des enfants et des adolescents sont présents. Tous partent du lac Kir, encadrés par Corinne Detouillon et Quentin Vacelet. Il s'agit de la représentante du comité départemental de randonnée en Côte-d'Or et d'un membre du comité régional de la randonnée en Bourgogne-Franche-Comté.

Thaïs, 28 ans est arrivée avec sa petite fille en Côte-d'Or en mars dernier © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Aider l'Ukraine à leur manière

"C'est notre façon d'aider l'Ukraine. Nous avons organisé ce parcours pour aider l'association Aidons l'Ukraine Dijon. Notre idée, c'est de faire en sorte que ces réfugiés puissent découvrir la ville mais aussi le département, et qu'ils puissent créer du lien entre eux", détaille Corinne Detouillon. La membre du comité de randonnée en Côte-d'Or constate pour l'instant "ne pas avoir trop de demandes", de la part des réfugiés et réfugiées Ukrainiens. Elle indique toutefois se tenir prête à organiser d'autres randonnées, "le week-end et même en semaine", si la tendance s'inverse.