Côte-d'Or : à Dijon, Valérie Queneau se bat contre la fermeture potentielle de sa brasserie Le Mandarin

Le 31 décembre 2021, la brasserie Le Mandarin à Dijon (Côte-d'Or) va peut-être cesser son activité. Selon la gérante, Valérie Queneau, la Ville de Dijon ne souhaite pas reconduire la location du terrain public sur lequel est installé son établissement. La commerçante a donc entamé une procédure judiciaire contre la décision de la Mairie. Une requête pour l'instant infructueuse pour cette femme de 52 ans, à la tête de la brasserie depuis 2005.

Une décision inattendue

Le 15 septembre, Valérie Queneau tombe de haut. "Je reçois une lettre recommandée de la mairie m'indiquant la non-reconduction du bail, m'indiquant de rendre le terrain", explique la restauratrice. Pour la gérante de cette brasserie, c'est une décision inattendue. À la tête de cet établissement, elle ne comprend pas pourquoi la Ville de Dijon en a décidé ainsi. "En 1985, mes parents ont acheté la brasserie. Ils signent un bail de 10 ans et ont acheté un fonds de commerce. Même chose de 1995 jusqu'à 2005. Mes parents décident alors de me passer la main, si bien que je reprends la gestion de la brasserie, cette année-là. Je rachète alors le fonds de commerce et signe un bail de 7 ans, jusqu'à 2012. À partir de là, ce ne sont que des baux précaires, par tacite reconduction, c'est à dire d'une année à l'autre tant que je ne reçois pas de courrier pour me dire le contraire. Jusqu'à ce que je reçoive la lettre de la mairie", se désole-t-elle.

Pas de changement du côté de la ville et de la Métropole

Valérie Queneau dit avoir sollicité la municipalité ainsi que Dijon Métropole, mais sans résultat. La seule entrevue qu'elle a pu obtenir remonte au 18 octobre dernier, avec Marie-Claire Besançon. Il s'agit de la directrice générale adjointe de Dijon Métropole chargée de l'Attractivité et du rayonnement. Sans succès, selon la gérante de la brasserie : "Ils m'ont indiqué que des employés passeraient pour procéder à l'évaluation de la somme que doit coûter le démontage du bâtiment, et que leur déplacement est à mes frais. Ils m'ont aussi proposé de rester sur le terrain, sous réserve d'obéir à un cahier des charges, donc de prendre des architectes pour dessiner les plans d'un nouveau bâtiment , là encore avec mes fonds".

La justice administrative saisie par la plaignante

La responsable du Mandarin lance alors une assignation devant la justice administrative contre la Mairie, le 15 décembre. Elle réclame d'être indemnisée pour le fait de devoir quitter ce terrain. Selon Valérie Queneau, la mairie a pris acte de cette procédure : "Lundi 20 décembre, mes avocats m'ont informé que les avocats de la mairie ont pris contact avec eux". Pour la gérante de la brasserie, cette action lui permet de garder les clés du bâtiment, tant qu'elle ne comparait pas devant le Tribunal Administratif. Elle confie être prête à lutter, même si cela doit prendre du temps. "La procédure peut prendre de 18 à 24 mois d'après mes avocats", dit la gérante de la brasserie située au bord du Lac Kir.

Contactés ce mardi 21 décembre, les responsables de Dijon Métropole concernés par cette affaire restent injoignables pour le moment. La Mairie de Dijon indique quant à elle que "la procédure judiciaire est en cours, elle ne s'exprime pas sur le sujet".