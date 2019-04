Côte d’Or : à quoi ressemblait la Dame de Vix ? Son ADN sera analysé

Qui est vraiment la princesse de Vix, à quoi ressemble-t-elle ? Dans le Chatillonais, son ADN a été extrait et des analyses sont en cours. L'impressionnante tombe gauloise avait été découverte dans les années 1950.

Châtillon-sur-Seine, France

C’est un portrait-robot qui sera dessiné grâce à l’ADN : la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la forme de son visage, si elle est morte à cause d'une maladie. Car on ne sait presque rien de la princesse de Vix. Il n'existe plus aucune trace, aucun écrit.

Mais pour quelle raison la dame de Vix était-elle si connue ? Question posée à Bruno Chaume, chercheur au CNRS. Copier

2000 à 3000 euros

L'ADN sera analysé au Danemark, l'un des seuls laboratoires en Europe capable de le faire. Mais ça coûte chère, 2000 à 3000 euros pour séquencer un seul ADN. C’est un os derrière l'oreille, que l'on appelle le pétrus, qui a été prélevé. C'est celui qui conserve le mieux l'ADN.

Didier Chaume, du CRNS, nous explique ce que l'ADN nous permettra de découvrir. Copier

On ne sait pas encore combien de temps cela prendra. Mais Bruno Chaume, qui est chercheur au CNRS, et qui travaille sur la tombe de Vix depuis plus de 20 ans, compte faire appel à un sculpteur. Il travaillera alors pour la reconstitution du visage grandeur nature de la princesse de Vix.