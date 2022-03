Côte-d’Or : à Talant, près de Dijon, les victimes du Covid honorées par une plaque commémorative

« Entre 200 et 300 personnes ont perdu la vie depuis 2 ans » à cause du Covid-19, dans cette commune située au nord de Dijon. Près de deux ans après le début de la pandémie, la municipalité doit rendre hommage à ces victimes. Elle inaugure une plaque en souvenir de ces morts dus au coronavirus, mercredi 23 mars. Pour le maire (Les Républicains) de la commune, Fabian Ruinet, il s’agit de ne pas oublier ces personnes.

Une demande nationale puis locale

« D’abord, il y a eu une demande au niveau national de l’association de victimes du Covid-19, pour organiser quelque chose en hommage à ces victimes. Il y eu aussi deux demandes de familles habitant à Talant », se souvient Fabian Ruinet. C’est désormais chose faite : dans le square des Cottages, situé en face de la mairie, il y a cette plaque en plexiglas.

Inscrit dessus : « Ce tulipier de Virginie, symbole de la vie éternelle, a été planté en janvier 2022, en hommage aux victimes de la Covid-19. Merci de respecter ce lieu ». La plaque et l’arbre sont donc présents depuis le début de l’année, mais l’inauguration a lieu en ce mois de mars. Il est implanté dans le square des Cottages, près de la mairie. Proche aussi du quartier des Cerisiers, et ce n’est pas un hasard : le territoire a payé un lourd tribut face à cette maladie.

« Il s’agit d’un des quartiers où vivent beaucoup de personnes âgées. Plusieurs d’entre elles font partie des 200 à 300 victimes recensées dans notre commune », explique le maire Fabian Ruinet.

Fabian Ruinet, maire de Talant, tenait à rendre hommage aux 200 à 300 personnes mortes du Covid-19 dans sa commune. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Une initiative plutôt bien accueillie

Côté habitants, cet hommage aux victimes est d’ores et déjà plutôt bien accueilli. C’est le cas par exemple d’Axel. Il a 18 ans et est élève au lycée Saint-Bénigne, dans la commune. « Je n’ai pas eu de grands-parents ou de parents touchés par le Covid, par chance. Si c’était le cas, j’aurais voulu un tel hommage. C’est important d’honorer la mémoire de ces personnes, car il s’agit d’une maladie qui va marquer l’histoire de France. C’est un événement au même titre que la Première guerre mondiale. Les noms de ces victimes ne doivent pas être oubliés », estime le jeune homme.

Un peu plus loin, Marcelline est un peu plus sceptique. Sans pour autant être opposée à cette initiative. « Ça me surprend un petit peu, car on n’a pas parlé autant de la grippe espagnole et d’autres maladies graves. Après, j’irai voir cette plaque. Il reste que ce n’est pas une mauvaise idée : bravo monsieur le maire », ajoute la femme de 80 ans.

Cette plaque est peut-être parmi les premières existant en Côte-d’Or, mais elle n’est pas nouvelle en France. La municipalité de Troyes (Aube), comme celle de Dieppe (Seine-Maritime) ont déjà apposé ces plaques au sein de leurs communes.